Son dakika… Dışişleri’nden ABD açıklaması: Bağdaşmıyor
ABD ile Türkiye arasındaki S400 geriliminde peş peşe açıklamalar geliyor... ABD'nin dün yaptığı S400 açıklamasına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, "ABD tarafını ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz. ABD'nin yaptığı açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinin ruhuyla bağdaşmıyor" ifadesini kullandı. Yapılan açıklamada, "S400'ler için ABD'ye teknik bir çalışma grubu kurulmasını önerdik ancak bu teklifimize halen yanıt alamadık" ifadesi yer aldı.