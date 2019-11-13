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Son dakika… Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in dünden bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyoruz. İsrail yönetimi, devlet politikası haline getirdiği saldırgan tutumuna ve işgaline son vermelidir" denildi.

17:19 -
Haberler Dünya
Son dakika… Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama

Açıklamada, İsrail yönetiminin devlet politikası haline getirdiği saldırgan tutumuna ve işgaline son vermesi gerektiği bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:

“İsrail dünden bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda masum Filistinli kardeşimizi katletmiştir. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. İsrail'in 52 yıllık işgali, modern zamanların en uzun saldırgan işgalidir. Uluslararası toplum da Filistin'de yaşanan bu trajediye artık gözlerini kapatmamalı, İsrail'in işgal politikasına ve saldırganlığına karşı süratle harekete geçmelidir. Bu çerçevede, uluslararası toplumu, Filistin'de sivillerin korunmasına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz.” DHA

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Son güncelleme: 17:41 13.11.2019
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