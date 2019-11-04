Düğünde şaşkına çeviren kare: Nedimeler bir anda elbiselerini sıyırıp…

Sosyal paylaşım platformu Reddit’te paylaşılan bir fotoğraf sosyal medyayı karıştırdı… ABD’de gerçekleşen bir düğünde çekildiği tahmin edilen fotoğrafta bir gelin ve siyah elbiseler içindeki 5 nedimesi yan yana poz veriyor.

Fakat fotoğraflarda nedimelerden dördünün tam da deklanşöre basıldığı sırada sırtlarını dönerek elbiselerini kalçalarına kadar sıyırarak “teşhircilik” yapmaları büyük tepki çekti. Sosyal medyada bazı kullanıcılar nedimelerin bu davranışının uygunsuz olduğunu söylerken bir kullanıcı, “Bu çok korkunç bir düğün deneyimi olmalı. Çok kalitesiz” ifadesini kullanırken bir diğer kullanıcı ise, “Gelinin sağındaki nedimeye yazık olmuş. Arkadaşlarına eşlik etmek istememiş ki gayet de haklı” ifadesini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları gelinle birlikte normal poz veren nedimeyi överken, diğer nedimeleri adeta topa tuttu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, “Ben olsam bu fotoğraf çekilirken kareden çıkardım ve bir daha onlarla görüşmezdim. Çok kötü bir durum” yorumunu yaptı.

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Fotoğraftaki gelin ve nedimelerin kimliklerine dair bir bilgi paylaşılmadı.