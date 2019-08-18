Son dakika… Düğünü basan intihar bombacısı IŞİD’li çıktı

Uluslararası kamuoyunun pek umursamadığı ama yıllardır şiddet, terör ve insanlık dramının yaşandığı Afganistan’da dün gece korkunç bir olay yaşandı. Başkent Kabil’in batısında dün gece gerçekleşen bir düğüne intihar bombacısı saldırdı. Düğün salonunda erkeklerin bulunduğu bölgeye giderek kendini patlatan ve 63 kişiyi öldüren 182 kişiyi de yaralayan teröristin IŞİD militanı olduğu ortaya çıktı.

Reuters’ın son dakika haberi olarak geçtiği haberde, Irak ve Şam İslam Devleti’nin saldırıyı üstlendiği belirtildi. Açıklamayı IŞİD’in yaptığı belirtildi.

ABD’nin Afganistan’daki güçlerini çekmesi gündemdeyken gelen bu saldırı hem bölgede hem de bütün dünyada panik ve endişe yarattı. İçişleri Bakanlığı gerçekleşen intihar saldırısında en az 63 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 182 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Taliban saldırıyı üstlenmezken saldırının cuma günü Pakistan’daki bir camiye düzenlenen ve Taliban lideri Akhundzada’nın kardeşinin ölümüne sebep olan bombalı saldırısı sonrasında gerçekleşmesi dikkat çekti. Afgan yetkililer intihar bombacısının düğün salonunda sadece erkeklerin bulunduğu bölgeye saldırdığını vurguladı.