Son dakika… Dünya basınının gündemi 31 Mart yerel seçimleri

Uluslararası kamuoyu ve basın 31 Mart yerel seçimlerini yakından izliyor. Birçok saygın gazete ve uluslararası ajans seçimler hakkında geniş dosya haberler hazırladı ve gelişmeleri okuyucularına duyurdu.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden The Guardian, seçmenin ekonomik şartlardan olumsuz etkilendiğini ve bu sebeple AKP’nin bazı şehirlerde kaybedebileceğini aktardı. Bethan Mckernan imzalı makalede özellikle AKP seçmeninin yüksek enflasyondan etkilendiği belirtiliyor.

Uluslararası haber ajansı Reuters ise yerel seçimlerde AKP’nin Ankara ve İstanbul’da zorlanabileceğini aktardı. Haberde, “AKP seçimde başkent Ankara’yı ve hatta ülkenin en büyük kenti İstanbul’u kaybedebilir” ifadesi kullanıldı.

57 milyon kişinin oy kullanabildiği seçimlere özel bir dosya hazırlayan Associated Press haber ajansı ise, “Türk seçmenler kritik yerel seçimlerde sandığa gidiyor” başlığını kullandı. AP’nin haberinde, “Erdoğan’ın geçtiğimiz seçimlerdeki başarısı ekonomik kalkınma temelliydi fakat TL’nin değer kaybetmesi, enflasyonun çift habelere çıkması ve gıda fiyatlarının artması AKP’nin bazı önemli belediyelerin kaybedilmesine sebep olabilir” yorumunu yaptı.

LE MONDE: KRİTİK ÖNEME SAHİP

İngiltere’nin resmi kanalı BBC de Türkiye’deki seçimlere geniş yer ayırdı. BBC’nin Türkiye muhabiri Mark Lowen imzalı haberinde, “Türkiye’de yerel seçimler: Erdoğan ülkenin güveni için mücadele ediyor” başlığı atıldı.

Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild de, “Türkiye’deki yerel seçimler hakkında bilmeniz gerekenler” başlığında bir dosya haber hazırladı. Haberde yerel seçimlerde bazı kentlerin yönetimlerinin değiştirilebileceği iddia edildi.

Fransa’nın çok okunan gazetelerinden Le Monde da seçimin kritik bir öneme sahip olduğunu aktardı. Gazete muhabirlerinden Marie Jego imzalı haberde İstanbul’un önemi vurgulanırken, “İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır” sözü okuyuculara aktarıldı.