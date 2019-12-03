Son dakika… Dünya bu görüşmeye kilitlendi: İki liderden bomba ifadeler

Türkiye’nin sınır güvenliğini korumak ve terör koridorunu ortadan kaldırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nı eleştirerek, “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşmiştir” diyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bugün Londra’da kendisini sert sözlerle eleştiren ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi.

İki lider gündem üzerine değerlendirmelerde bulunurken tarafların yaptığı açıklamalar Washington-Paris hattında yaşanan gerilimin dinmediğini gözler önüne serdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “NATO hakkındaki açıklamalarım birçok insanı sarstı ama ben sözlerimin arkasında duruyorum” dedi. Öte yandan Macron, “NATO masasının etrafında terörizmin aynı anlamı yok” ifadesini kullanarak yaşanan terör örgütü YPG/PYD/PKK gerilimini gündeme getirdi.

Basının karşısına çıkan Macron, Türkiye hakkında da iddialarda bulundu. Macron, “Türkiye’nin IŞİD konusundaki belirsizliği güvenliğimize zarar veriyor ve bu konu çözülmeli” dedi. Macron, “Bu NATO zirvesinde Türk tarafından bir açıklama bekliyoruz” ifadesini kullandı.

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Trump ise, “Fransa ile iyi ilişkilerimiz vardı. Şimdi birkaç ufak sorunumuz var ama bunları çözmeyi umuyoruz. Macron ile birlikte NATO’nun daha esnek olması gerektiğini düşünüyoruz. NATO büyüyor ve güçleniyor” dedi.

Öte yandan Trump, “NATO’nun gerekliliklerini yerine getirmeyen ülkelerin çaresine bakılacak, belki ticaret kanalıyla” ifadesini kullandı.

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