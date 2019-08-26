Son dakika… Dünya bu kadını konuşuyor: İsrail askerine kafa tuttu

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarıyla Mücadele Heyeti Beytullahim Temsilcisi Hasan Bureyce yaptığı açıklamada, Beytullahim’in Beyt Cala beldesindeki Al-Mahrur Mahallesi’ne buldozerler eşliğinde baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, Filistinlilere ait bir restoran ile evi yıktığını söyledi.

İsrail güçlerinin yıkımlara gerekçe olarak söz konusu yapıların Oslo Anlaşması’na göre “C bölgesi” içinde kaldığını ve “ruhsatsız” olduğunu ileri sürdüğünü belirten Bureyce, restoranın geçen yıllar içinde birçok defa İsrail güçlerince yıkıldığını ve sahibince yeniden inşa edildiğini aktardı.

İsrail’in bölgeyi Yahudi yerleşim birimi inşa etmek için asli sakinlerinden almaya çalıştığına dikkati çeken Bureyce, Yahudi yerleşimcilerin birkaç hafta önce bölge yakınlarında kamp kurmaya başladığını, bunun da Yahudi yerleşim birimi inşasına giden ilk adım olduğunu ifade etti.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistinlilere ait 500’ü aşkın ev ve iş yerini yıktı. Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995’te imzalanan “İkinci Oslo Anlaşması” çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18’i kapsayan “A bölgesi”nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin’e; yüzde 21’lik “B bölgesi”nin idari yönetimi Filistin’e, “güvenliği” İsrail’e devredilmiş; yüzde 61’ini oluşturan “C bölgesi”nin ise “idari yönetimi ve güvenliği” İsrail’e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla “C bölgesi”nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.