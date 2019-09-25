Son dakika… Dünya bu karelerle izliyor: Türkiye’den kaçış başladı

İngiltere merkezli turizm şirketi Thomas Cook’un iflas bayrağı çekmesinin yankıları bütün dünyada hissediliyor… Her yıl milyonlarca turistin tatil yapmasına aracı olan kuruluşun batması sonrasında tatildeki insanlar arasında “mahsur kalma” paniği yaşanıyor. Aylar ve hatta yıllar önce alınan biletlerinin geçersiz olma ihtimaline karşı İngiliz turistler ülkelerine dönmeye başladı.

Thomas Cook’un batışının hem ekonomik hem de sosyal etkilerini yakından izleyen uluslararası basın kuruluşları ve ajanslar tatildeki İngilizlerin yaşadıkları zorlukları haberleştirdi. Reuters haber ajansı, özellikle İngiliz turistin yoğun olarak tercih ettiği Dalaman’daki havalimanında bu sabaha karşı yaşananları dünya kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye’de mahsur kalmamak ve uçaklarına binmek isteyen yüzlerce İngiliz turist adeta birbirini ezercesine havayolu şirketi yetkilileriyle görüştü. İngiliz turistler arasında adeta arbede yaşandı.