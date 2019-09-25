Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Dünya bu karelerle izliyor: Türkiye’den kaçış başladı

Dünyanın en büyük turizm şirketlerinden Thomas Cook'un batması sonrasında uluslararası kamuoyu yaşananları yakından takip ediyor... Birçok ülkede adeta mahsur kalan turistler ülkelerine dönmeye çalışırken Reuters haber ajansı, Dalaman Havalimanı'nda İngilizlerin adeta birbirini ezercesine uçağa binme çabalarını dünyaya duyurdu.

Sozcu.com.tr
07:32 -
Haberler Dünya
Son dakika… Dünya bu karelerle izliyor: Türkiye’den kaçış başladı

İngiltere merkezli turizm şirketi Thomas Cook’un iflas bayrağı çekmesinin yankıları bütün dünyada hissediliyor… Her yıl milyonlarca turistin tatil yapmasına aracı olan kuruluşun batması sonrasında tatildeki insanlar arasında “mahsur kalma” paniği yaşanıyor. Aylar ve hatta yıllar önce alınan biletlerinin geçersiz olma ihtimaline karşı İngiliz turistler ülkelerine dönmeye başladı.

Fotoğrafların çekildiğini anlayan bazı turistler yüzlerini kapamak zorunda kaldı.

Thomas Cook’un batışının hem ekonomik hem de sosyal etkilerini yakından izleyen uluslararası basın kuruluşları ve ajanslar tatildeki İngilizlerin yaşadıkları zorlukları haberleştirdi. Reuters haber ajansı, özellikle İngiliz turistin yoğun olarak tercih ettiği Dalaman’daki havalimanında bu sabaha karşı yaşananları dünya kamuoyuyla paylaştı.

Ebeveynleri görevlilerle konuşurken çocuklar keyiflerine baktı.

Türkiye’de mahsur kalmamak ve uçaklarına binmek isteyen yüzlerce İngiliz turist adeta birbirini ezercesine havayolu şirketi yetkilileriyle görüştü. İngiliz turistler arasında adeta arbede yaşandı.

Son güncelleme: 07:39 25.09.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more