Son dakika… Dünya bunu konuşuyor: Küresel ısınmayı gösteren 4 kare

Küresel ısınmanın etkisini gösterdiği, havaların geç soğuduğu, aşırı ısındığı, mevsimlerin düzeninin karıştığı şu günlerde çevre aktivistleri ve doğayı savunan sivil toplum kuruluşları ve bireylerin, siyasetçilere yönelik “Küresel ısınmaya karşı harekete geçin” çağrısının ne kadar haklı olduğunu gözler önüne seren bir olay yaşandı.

Bir dönem dünyanın en “heybetli” şelalelerinden biri olarak coğrafya kitaplarında gösterilen Afrika’nın Zambiya ve Zimbabve ülkeleri arasında yer alan Victoria Şelalesi’nin önceki gün çekilmiş fotoğrafları küresel ısınmanın olumsuz sonuçlarını açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor.

Reuters haber ajansı şelalenin ocak ayında çekilmiş kareleriyle önceki gün çekilmiş kareleri karşı karşıya getirdi. 17 Ocak 2019’da çekilen fotoğraflarda şelalenin kayalıkların ardından adeta fışkırdığı görülürken, önceki gün çekilen fotoğraflarda ise şelalenin bazı belirli bölgelerinde su akışının olduğu seçilebiliyor. Şelalenin birçok noktasının resmen kuruduğunu gösteren fotoğraflar bölgede tartışma yarattı.

Yetkililer küresel ısınma ve yaz döneminin aşırı sıcak geçmesi dolayısıyla kuraklığın yaşandığı bölgede su seviyesinin yüzde 50 oranında azaldığını ve bu oranın son 40 yılın en düşük seviyesi olduğunu açıkladı.

Sky News’e konuşan Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu, “Küresel ısınma çok ciddi bir sorun. İnsanların bunu kabul etmemesi ve ‘küresel ısınma diye bir şey yok’ demesi çok şaşırtıcı” dedi. Lungu, uluslararası kamuoyu ve devletlerin de küresel ısınmaya karşı harekete geçmesi çağrısında bulundu.