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Son dakika… Dünya devi şirketin kargo uçağı düştü

Amazon şirketine ait bir kargo uçağı, ABD´nin Teksas eyaletinin Houston kentinde düştü, uçakta bulunan üç kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği düşünülüyor.

11:37 -
Haberler Dünya
Son dakika… Dünya devi şirketin kargo uçağı düştü

Yetkililer, ABD´nin Miami kentinden Houston kentine uçan Boeing 767 ile iletişimin yerel saatle 12.45 civarında kaybedildiği ve uçağın düştüğünü açıkladı.

 

Federal Havacılık Kurulu (FAA) sözcüsü Lynn Lunsford  uçağın kara kutusunun bulunması için çalışmalara başlandığını söylerken Houston Şerifi Brian Hawthorne, uçağın bir bataklığa düştüğü için çalışmanın zaman alacağını duyurdu.

Yetkililer arama kurtarma çalışmasının devam ettiğini duyurdu.

Amazon Küresel Opersayonlar Müdür Yardımcısı Dave Clark, mürettebatın hayatta olmasını umduklarını ve olay yerine intikal eden görevlilere minnettar olduklarını söyledi.

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Son güncelleme: android-time 14:53 24.02.2019
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