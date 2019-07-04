Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dünya evine girmek isteyenler bunu sakın yapmayın

Evlilik teklifi insan hayatının en önemli anlarından biri olsa gerek. Birçok kadın mum ışığında akşam yemeği, duygusal bir konuşma ya da güzel bir çiçek gibi romantik senaryolarla evlilik teklifi almayı hayal eder. Fakat sevgilisine rehine mizanseniyle evlilik teklif etmek aklı başında kimsenin aklına gelmez.

Sozcu.com.tr
13:06 -
Haberler Dünya
Dünya evine girmek isteyenler bunu sakın yapmayın

İngiliz The Mirror gazetesi, mikro blog sitesi Twitter’da 1 milyondan fazla paylaşılan videoyu haberleştirdi.

Görüntülerde, beyaz bir araç zorla yolun ortasına çekiliyor. Aniden bir grup ‘silahlı’ adam, bir kadın ile bir erkeği otomobilin içinden çıkararak kafalarına silah dayıyor.

Sonrasında genç kız arabanın kaputuna bastırılırken, ‘müstakbel’ olmaması pamuk ipliğine bağlı damat, bir anda cebinden bir kutu çıkarıyor ve dizlerinin üstüne çökerek o soruyu soruyor: “Benimle evlenir misin?”

Olayın şokunu yaşayan genç kız ise “Evet” yanıtını veriyor. Sonrasında mizansenin arkasındaki isim olan şahıs, yüzüğü kız arkadaşının parmağına takıyor. Rol icabı eşkıyalık yapan diğer erkekler ise alkış tutuyor.

İLGİLİ HABERDükkân 'farelerini' çırılçıplak soyup dövdülerDükkân 'farelerini' çırılçıplak soyup dövdüler
Son güncelleme: android-time 13:21 04.07.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more