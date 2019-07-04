Dünya evine girmek isteyenler bunu sakın yapmayın

İngiliz The Mirror gazetesi, mikro blog sitesi Twitter’da 1 milyondan fazla paylaşılan videoyu haberleştirdi.

Görüntülerde, beyaz bir araç zorla yolun ortasına çekiliyor. Aniden bir grup ‘silahlı’ adam, bir kadın ile bir erkeği otomobilin içinden çıkararak kafalarına silah dayıyor.

Sonrasında genç kız arabanın kaputuna bastırılırken, ‘müstakbel’ olmaması pamuk ipliğine bağlı damat, bir anda cebinden bir kutu çıkarıyor ve dizlerinin üstüne çökerek o soruyu soruyor: “Benimle evlenir misin?”

Olayın şokunu yaşayan genç kız ise “Evet” yanıtını veriyor. Sonrasında mizansenin arkasındaki isim olan şahıs, yüzüğü kız arkadaşının parmağına takıyor. Rol icabı eşkıyalık yapan diğer erkekler ise alkış tutuyor.