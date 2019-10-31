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Son dakika… Dünya Mirası gözler önünde yanıyor

Japonya'da 14'üncü yüzyılda inşa edilen Shuri Kalesi dün bilinmeyen bir sebeple yandı. 600 yıllık tarihi yapı UNESCO Dünya Mirası'nda yer alıyordu. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

10:01 -
Haberler Dünya
Son dakika… Dünya Mirası gözler önünde yanıyor

Japonya’nın güneyindeki Okinawa Prefektörlüğü’nde (Vilayeti) bulunan Naha kentinde korkunç bir yangınla sarsıldı… Bölgenin en turistik noktalarından biri olan ve 600 yıl önce inşa edilen Shuri Kalesi gece saatlerinde başlayan bir yangınla kül oldu.

Yerel saatle 02:40 sularında başlayan yangının sebebi henüz bilinmiyor. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda yapının sadece iskeletinin kaldığı ve binanın adeta kül olduğu görülüyor.

Bölgenin tarihi yapılarından biri olan Shuri Kalesi, UNESCO Dünya Mirasları Listesi’ndeydi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde de yer alan Shuri Kalesi’ndeki yangına neyin ve kimin sebep olduğu henüz bilinmiyor. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Saatlerce söndürülemeyen yangın sonunda tarihi yapı kül oldu.

Ryukyu Hanedanlığı’nın en önemli saraylarından biri olan Shuri Kalesi 1945’teki Okinawa Savaşı’nda tamamen yıkılmış ve daha sonra tekrar inşa edilmişti.

Dünya Japonya son dakika
Son güncelleme: 10:43 31.10.2019
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