Son dakika… Dünya uçaktan atlayan üniversiteli kızı konuşuyor

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; 19 yaşındaki İngiliz, doğa bilimleri derecesi kapsamında araştırma yapmak üzere gittiği Madagascar’dan dönerken Cessna C168 tipi uçaktan atladı.

25 Temmuz’da yaşanan ve yeni ortaya çıkan trajik olay, uçağın Madagascar’ın kuzeyindeki Analalava bölgesinden havalanmasından 15 dakika sonra yaşandı.

Uçakta bulunan Britanyalı turist Ruth Johnson’ın, Alana Cutland’ı 1100 metre yükseklikten atlamadan önce tutmaya çalıştığı öğrenildi.

Pilotun da Cutland’ı ayağından yakaladığı ve düşmemesi için uçağa sürekli bir taraftan diğer tarafa manevra yaptırdığı belirtildi.