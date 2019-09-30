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Son dakika… Dünyaca ünlü firma… En iyi şubesinde porno skandalı

Spor malzemeleri üreteren Asics şirketi, Yeni Zelanda'nın Auckland kentindeki en iyi şubesinin girişindeki reklâm ekranında porno film yayınlanması sebebiyle özür diledi.

Sozcu.com.tr
08:58 -
Haberler Dünya
Son dakika… Dünyaca ünlü firma… En iyi şubesinde porno skandalı

BBC’nin haberine göre; pornografik içeriğin pazar günü çalışanların işe başladığı 10.00’a kadar yaklaşık dokuz saat ekranda gösterildiği belirtildi.

Japon firması, internet korsanlarının sisteme girdiklerini ve pornografik videonun bu şekilde yayınlandığını duyurdu. Asics’ten yapılan açıklamada, “Bunu görmüş olabilecek herkesten özür dileriz” ifadesi yer aldı.

Facebook’tan yayınlanan mesajda, “Donanım ve online güvenlik tedarikçilerimizle böylesi bir şeyin tekrar yaşanmaması için çalışıyoruz” bilgisi de yer aldı.

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Facebook film internet pazar son dakika Yeni Zelanda
Son güncelleme: 08:59 30.09.2019
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