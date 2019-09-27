Dünyaca ünlü oyuncuya cinsel içerikli paylaşım sitesinden ödül

Yaşadığı aşklar, dövmeleri ve sansasyonel açıklamalarıyla uluslararası kamuoyunu bir hayli meşgul eden oyuncu Bella Thorne, hayranlarını şaşkına çevirdi… Oyunculuk kariyerinin ardından bir dönem müzik de yapan 21 yaşındaki oyuncu cinsel içerikli bir video paylaşım sitesi tarafından ödüle layık görüldü. Geçtiğimiz aylarda tamamladığı “Her&Him” isimli filmi sayesinde Bella Thorne’a 11 Ekim’de ödül verileceği duyuruldu.

Cinsel içerikli video paylaşım sitesinin ikinci kere düzenlediği etkinlikte Thorne’un yönetmenliğini yaptığı filmin onurlandırılacağı duyuruldu. Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Thorne, “Bu ödüle layık görüldüğüm için çok onurlandım. Bu tür güzelliklerin yeni bir ışık altında görülmesinden dolayı çok heyecanlıyım” dedi.

Thorne’un ödül alacağı etkinliğin akışı ve tasarımının Kim Kardashian’ın eşi de olan ünlü rapçi Kanye West’in yapacağı açıklanmıştı.