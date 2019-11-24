Son dakika… Dünyaca ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu

Mayıs ayında intihara teşebbüs ettikten sonra kariyerine ağırlık verme kararı alan ve 2 hafta önce yeni bir albüm çıkaran Güney Koreli pop müzisyen Goo Hara, başkent Seul’deki evinde ölü bulundu.

İhbar üzerine yerel saatle 18:00 sularında evine yapılan operasyonda genç kadının cansız bedeni bulundu. Güney Kore polisi ünlü şarkıcının ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

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Ölümünden sadece birkaç gün önce Japonya’da olduğu ve yeni tekli albümü (single) için mini bir turne yaptığı açıklanırken, hayranları sosyal medya üzerinden genç şarkıcıya duydukları sevgiyi paylaştı.

Cheongdam-dong’taki evinde ölü bulunan 28 yaşındaki şarkıcı bu yıl içerisinde hayranlarından, “İntihar ettiği” için özür dilemişti.

Kariyerine Kara isimli müzik grubunda başladıktan sonra kariyerine tek başına devam etmeye karar veren Goo Hara, yerel basında Eylül ayından beri manşetlerdeydi. Zira Goo Hara, eski erkek arkadaşı Choi Jong-Bum’un kendisine seks kasediyle ilgili şantaj yaptığını öne sürmüştü. Sokakta herkesin önünde kavga eden ikili daha sonra polis tarafından sorgulanırken ikisi arasındaki husumet durumu mahkemeye taşıdı. Goo Hara’nın bu hafta içerisinde duruşmada ifade vermesi bekleniyordu.