Son dakika… Kayyum kararlarının ardından dünyanın gözü Türkiye’de

İngiliz Reuters haber ajansı, Anadolu Ajansı’nın 06.50’da abonelerine servis ettiği gelişmeyi 07.04’te dünyaya duyurdu.

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasını aktaran Reuters, haberi “Türkiye, Kürt yanlısı parti belediye başkanlarının yerine devlet yetkililerini atadı” ifadesiyle aktardı.

Amerikan Bloomberg yayın kuruluşu ise “Üç ilin belediye başkanları terörizm suçlamasıyla görevden alındı” başlığıyla gelişmeyi okurlarına duyurdu.

Bloomberg, İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasını aktararak, “hepsi Kürt yanlısı Halkların Demokratik Partisi’nden olan belediye başkanlarının ‘PKKnın talimatları doğrultusunda hareket etmekle’ suçlandığı” bilgisine yer verildi.

Bloomberg’ün haberinde, 31 Mart seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Adnan Selçuk Mızraklı’nın yüzde 63, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk’ün yüzde 56, Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Bedia Özgökçe Ertan’ın ise yüzde 54’le seçildiğine vurgu yapıldı.

MIZRAKLI BBC TÜRKÇE’YE KONUŞTU

İngiliz BBC, Alman Deutsche Welle, Rus Sputnik ve Fransa merkezli Euronews gibi yayın kuruluşlarının Türkiye masaları da gelişmeleri anbean takip etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, ilk açıklamayı BBC Türkçe’ye yaptı.

Seçmen iradesinin bütün değerlerin üzerinde olduğunu belirten Mızraklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada çok farklı bir niyet var. Bu, Türkiye’deki siyaset ikliminin başka bir yere evriltilmesi, bundan sonraki siyasetin aritmetiğinden tutun ruhuna kadar, Türkiye’deki demokrasi değerlerine kadar, temsili bütün mekanizmalara olan güveni sarsacak bir darbe durumudur.”

GÜÇLÜ YANSIMALARI OLACAK

Mızraklı, buna sadece görevden alma olarak bakmamak gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Ortaya çıkan durumun gerek parlamento düzeyinde seçilmişler açısından güçlü yansımaları olacak, gerekse de yerellerde seçilmişler açısından ciddi sonuçları olacak. Türkiye bundan sonra başka bir Türkiye olarak yoluna devam eder. Artık demokrasi çıtası itibariyle bir kat daha aşağıya düşmüş bir yerden devam eder.”