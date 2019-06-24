Son dakika: Dünyanın gündemi İmamoğlu’nun zaferi… Herkes o ayrıntıya dikkat çekiyor

Ekrem İmamoğlu’nun zaferinin ardından uluslararası medyaya yansıyan dikkat çekici yorumlar:

ERDOĞAN’IN EN BÜYÜK YENİLGİSİ

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi “Tekrar edilen seçimde Türkiye Cumhurbaşkanı’nın acı veren mağlubiyeti” başlıklı haberinde, Erdoğan’ın pazar günü siyasi kariyerinin en büyük yenilgisini aldığını yazdı.

NYT, İstanbul’un kaybedilmesinin Erdoğan’ın imajı ve prestijine yönelik darbenin yanında, onun için pratik bazı siyasi sonuçları olacağını da vurguladı.

ÇIĞIR AÇAN BİR ZAFER

İngiliz Guardian gazetesi internet sitesinin manşetine taşıdığı haberine “İstanbul seçimini muhalefet kazandı, Erdoğan’a büyük darbe” başlığını attı. “Seçmenler dini, sınıfsal ve etnik farklılıklar arasında köprü kuran CHP kampanyasını benimsedi” yazan Guardian, İmamoğlu’nun zaferini şöyle yorumladı:

“Birçoklarının demokrasinin kötüye gidişinden korktuğu bir ülkede çığır açan bir zafer.”

Guardian’ın haberi şu ifadeyle devam etti: “İmamoğlu’nun 31 Mart’taki az farkla kazandığı sürpriz galibiyetini geri çevirmek için tasarlanan tekrar seçim, hem Türkiye’nin kırılgan demokratik kurumları hem de Erdoğan’ın siyasi geleceği açısından eşi benzeri görülmemiş bir test oldu.”

SEÇMEN AÇIK MESAJ VERDİ

Amerikan yayın kuruluşu CNN analiz haberinde İstanbul seçiminin Erdoğan’ın Türkiye’deki hakimiyetinde kayma sinyalleri gösterdiğini yazdı.

CNN International internet sitesinden yayınladığı haberde, Ekrem İmamoğlu’nun değişim, umut ve yeni bir başlangıç vaatlerini hatırlatarak, “Her şey çok güzel olacak” sloganının Türkiye’de dudaklardan düşmediğini yazdı.

İmamolu’nun galibiyetinin Türkiye’nin yorgun muhalefetini canlandırdığı yorumunda bulunan CNN, “Bu, seçim sandığında tüm zafer umudunu yitirmiş Türk seçmenlerin bir kesimine yeni bir soluk katıyor” ifadesini kullandı.

CNN ayrıca seçimin tekrarının belediye başkanlığından ziyade demokratik sürecin en temel ve tartışmasız kısmı olan sandığın Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan döneminden sağ çıkıp çıkmayacağı sorusuyla ilgili olduğunu yazdı ve şu çıkarımı yaptı:

“Hem sağ kaldı hem de Türkiye’nin finansal kalbinde iktidarı İmamoğlu’na vererek açık bir mesaj gönderdi.”

İMAMOĞLU’NUN ZAFERİ

İngiltere’nin en çok gazetelerinden Daily Mail ise ana sayfasından oldukça geniş duyurduğu seçimlere ilişkin kapsamlı haberinde, İmamoğlu’nun zaferini ilan etmesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a darbe olarak nitelendirildi.

Beylikdüzü’ndeki kutlamaların fotoğraflarıyla verilen haberde, 31 Mart’ta AKP’nin kaybetmesinin ardından seçimlerin yenilenmesi yolunda karar alındığına dikkat çekildi.

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