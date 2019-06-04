Son dakika… Dünyanın izlediği ziyarette soğuk rüzgârlar

Ziyaret öncesi İngiliz The Sun gazetesine verdiği mülakatta Prens Harry’nin eşi Düşes Meghan Markle’a “edebsiz” diyen Trump, dün Buckingham’daki eserleri incelerken, sarayda soğuk rüzgârlar esti.

Trump, Kraliçe Elizabeth’in mihmandarlığında eşi Melania ile değerli hazinelere bakarken, Prens Harry’nin ABD Başkanı ile yüz yüze gelmemek için yoğun çaba harcadığı görüldü.

Sussex Düşesi Meghan ise ilk çocukları Arrchie’yi dört hafta önce dünyaya getirdiği için Trump’a eşlik eden Kraliyet üyeleri arasında yer almadı.

Prens Harry de Başkan Trump’la yemeğine katılsa da akşam Buckingham Sarayı’ndan onuruna verilen ziyafette hazır bulunmadı.

Düşes Meghan, 2016’da ABD Başkanlık Seçimleri öncesi, “Trump’ın seçilmesi halinde Kanada’ya taşınırım” demiş, ayrıca Trump’ı ayrıştırıcı olmakla itham etmişti.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, bugün siyasette zor günler geçiren İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya gelecek.