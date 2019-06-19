Dünyanın merakla beklediği rapor yayınlandı

Kaşıkçı’nın yaşadıklarına ilişkin BM Özel Raportörü Agnes Callamard tarafından hazırlanan 100 sayfalık raporda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın cinayete ilişkin soruşturulması gerektiği; zira o ve diğer üst düzey yetkililerin cinayetten sorumluğu olduğu vurgulandı.

Raporda, muhalif gazeteci Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan devletinin uluslararası insan hakları yasaları kapsamında sorumlu olduğu kasıtlı, taammüden ve yargısız infaza kurban gittiği belirtildi.

Kaşıkıçı’nın katlediği İstanbul Başkonsolosluğu içerisindeki konuşma kayıtlarının yer aldığı rapor, 60 yaşındaki gazetecinin son anlarına ve Suudi yetkililer tarafından nasıl karşılandığına ilişkin parçaları bir araya getiriyor.

Kaşıkçı’nın Suudi yetkililerle işbirliği yapmaya yanaşmadığının belirtildiği raporda şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye ve başkaca ülkelerdeki istihbarat yetkililerince kayıtlara ilişkin gerçekleştirilen değerlendirme, Sayın Kaşıkçı’ya yatıştırıcı iğne yapılmış olabileceğini ve Kaşıkçı’nın plastik poşet kullanılarak boğulmuş olabileceğini ortaya koyuyor.”

Rapordan dikkat çeken bölümler özetle şöyle:

– Veliaht prens dahil üst düzey Suudi yetkililerin şahsi sorumluluğuna yönelik daha ileri soruşturma gerektiren güvenilir kanıtlar var.

– Suudi Arabistan ve Türkiye tarafından gerçekleştirilen soruşturmalar, cinayetlere yönelik soruşturmalarla ilgili uluslararası standartları karşılamadı.

– Cinayete yönelik Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirilen soruşturma iyi niyetle yürütülmedi ve adaleti engelleme anlamına gelebilir.