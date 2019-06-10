Son dakika… Dünyayı ayağa kaldıran tecavüz ve cinayet davasında sıcak gelişme

Minik Asifa Bano’ın maruz kaldığı vahşetin ardından ülke çapında protesto gösterileri düzenlenmiş ve tecavüzcülerin idam cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Keşmir ormanlarında gezen göçmen bir Müslüman kabilesinden olan Asifa, 10 Ocak’ta kaçırılmış ve Kathua kentinde bir tapınakta esir tutulmuştu.

Talihsiz kızın parçalara ayrılmış bedeni 19 Ocak’ta bulunmuştu.

Asifa’yı bir hafta boyunca tecavüz edip vahşice öldüren altı kişinin bugün tecavüz ve cinayet suçlarından mahkûm olduğu açıklandı.

Davada suçlama yöneltilen bir kişinin ise tüm suçlardan beraat ettiği öğrenildi.