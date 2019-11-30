Son dakika… Dünyayı dehşete düşüren saldırıda flaş ayrıntı

Saldırganın kimliği ise Usman Khan olarak açıklandı. 28 yaşındaki Khan’ın geçen yıl şartlı tahliye olduğu ve elektronik kelepçeyle kontrol edildiği ifade edildi.

İki kişinin öldüğü, üç kişinin ise yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren Khan, çevredekilerin müdahalesinin ardından polis tarafından vurularak öldürüldü.

İngiliz medyası, cesur iki vatandaşın elinde iki bıçak ve üzerinde sahte intihar yeleği bulunan saldırganla mücadele ettiği anları yansıtan bazı görüntüler yayınladı.

Bir kişi Khan’a yangın söndürme tüpüyle su sıkarken, diğeri de elinde denizgergedanı olarak da bilinen ‘narval’a ait boynuzumsu dişle caniyi etksiz hale getirmeye çalışıyor.

2012 YILINDA MAHKÛM OLDU

Londra Emniyet Müdür Yardımcısı Neil Basu, Usman Khan’ın 2012 yılında terör bağlantılı suçlardan mahkûm olduğunun yetkililerce bilindiğini açıkladı.

Basu, “Aralık 2018’de hapisten şartlı tahliye ile bırakıldı. Soruşturmanın kilit noktası, bu saldırıyı nasıl gerçekleştirdiğini saptamak” dedi.

Saldırının 13:58’de mahkûmların rehabilitasyonuna ilişkin Cambridge Üniversitesi’nin düzenlediği “Birlikte Öğrenmek” adlı konferansın gerçekleştirildiği Fishmongers Salonu’nda başladığı belirtildi.

Neil Basu, Khan’ın da etkinliğe katıldığını ve saldırıya burada başlayıp daha sonra Londra Köprüsü’ne geçtiğini düşündüklerini açıkladı.

SALDIRI PLANI YAPARKEN YAKALANDILAR

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; saldırgan Usman Khan, Londra Borsası’nın tuvaletlerinde bombalı saldırı düzenlemeyi planlayan ve El Kaide’den esinlendikleri belirlenen dokuz kişiyle birlikte 20 Aralık 2010’da yakalandı.

Polis, yaptığı arama sonucu grubun hedeflerinin yazılı olduğu bir not da ele geçirmişti.

Buna göre; teröristlerin hedefinde ABD Büyükelçiliği, dönemin Londra Belediye Başkanı olan İngiltere Başbakanı Boris Jonhson’ın evi, St. Paul Katedrali’nin başrahibi ile iki haham evleri de bulunuyordu.

Terör hücresinin Big Ben, Westminster Abbey Kilisesi, Westminster Sarayı ve London Eye gibi turistik noktaları da gözlemlediği ortaya çıkarılmıştı.

SEÇİM KAMPANYASINA ARA VERDİLER

Saldırının ardından İngiltere’de 12 Aralık’ta yapılacak erken seçim öncesi Başbakan Johnson’ın lideri olduğu Muhafazazakar Parti ve ana muhalefetteki İşçi Partisi Londra’da kampanya faaliyetlerini askıya aldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson BBC’ye yaptığı açıklamada seçim kampanyasına ara verdiğini söyledi.

Şüpheliye önce sivillerin müdahale ettiğini söyleyen Johnson, “Bu saldırılara karışan herkes yakalanacak ve adalet önüne çıkarılacak” dedi.

AYNI YERDE 2017’DE DE BİR SALDIRI OLMUŞTU

Londra Köprüsü’nde 3 Haziran 2017’de düzenlenen saldırıda da sekiz kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi de yaralanmıştı.

Saldırı, üç kişinin bir minibüsü Londra Köprüsü’ndeki yayaların üzerine sürmesiyle başlamıştı.

Khuram Shazad Butt, Rachid Redouane ve Youssef Zaghba kamyondan çıkmış ve Borough Market’e giderek, restoranların ve barlarında etraflarında insaları bıçaklamıştı.

Terör örgütü IŞİD’den esinlenen saldırganlar Londra polisi tarafından vurularak öldürülmüştü.