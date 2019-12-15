Son dakika… Durum gerçekten vahim: ABD petrol sahalarına askeri takviye güç gönderdi

İki hafta önce İngiltere’nin başkenti Londra’daki NATO Zirvesi’nde Türkiye’nin “YPG’yi terör örgütü olarak tanıyın” talebine olumlu yanıt verilmemesinin ardından sıcak bir gelişme yaşandı. Anadolu Ajansı Suriye’deki yerel kaynaklardan edindiği bilgiler ışığında ABD’nin bölgeye takviye güç gönderdiğini aktardı.

Deyrizor’daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Irak’ta konuşlu ABD unsurları, dün gece El Valid sınır kapısı üzerinden Haseke’nin güneyindeki Deyrizor’da bulunan petrol sahalarına sevkiyat yaptı. AA’nın abonelerine servis ettiği görüntülerde 100 tırdan oluşan lojistik konvoyda, 4×4 pikaplar, ambulanslar, minibüsler ve akaryakıt yüklü tırlar yer aldı.

BENZER SEVKİYAT DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

ABD ordusu, 4-5 Aralık’ta da El Valid ve Simalka sınır kapılarını kullanarak, personel taşıyıcı zırhlı araçlar, 4×4 pikaplar, iş makineleri ve kapalı kasalı yaklaşık 150 tırı Deyrizor’daki petrol sahalarına göndermişti. Suriye’de petrol sahalarında askeri varlığını güçlendirmeyi amaçlayan ABD ordusu, Barış Pınarı Harekatı’ndan sonra terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki bölgelere yaklaşık 500 tırdan oluşan askeri ve lojistik sevkiyat yapmıştı.

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ABD TOPLAM 11 ASKERİ NOKTADA VAR

ABD güçleri, Barış Pınarı Harekatı’ndan sonra Suriye’de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde YPG/PKK işgalindeki bölgelerde toplam 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor. Amerikalı komutanlar, 15 Ekim’de Deyrizor’da aşiret reisleri ile toplantı yaparak bölgeden çekilmeyecekleri sözünü vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump da 23 Ekim’deki açıklamasında, ülkenin doğusundaki petrol yataklarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti.