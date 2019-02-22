Son dakika… Ekvador’da 7.7 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika bugün 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldı… Yerel saatle 05:17 sularında meydana gelen deprem bölgede korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Ülkenin güneydoğusundaki Ambato kentinde ve Peru – Ekvador sınırında yaşanan deprem sonrasında halk sokağa döküldü.

Yetkililer depremin 132 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıklarken, depremin yaşandığı bölgede nüfus yoğunluğunun az olmasının bir felaketi engellediğini duyurdu. Yetkililer depremin tsunamiyi tetiklemeyeceğini aktarırken, ölü ve yaralı olmadığı müjdesini verdi.

Reuters’a konuşan bazı tanıklar, “Deprem çok şiddetli ve derinden geldi” derken bir diğer kişi de depremin en az 30 saniye sürdüğünü söyledi.