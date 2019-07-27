Son dakika… En büyük seçim vaadine Yüksek Mahkeme’den onay

ABD ile Meksika’yı ayıran duvar, Başkan Trump’ın göreve geldiği 2016 seçimleri öncesi en büyük vaadiydi.

Trump konuya ilişkin Twitter’dan yayınladığı mesajda kararı zafer olarak nitelendirerek şunları yazdı:

“Duvar konusunda büyük bir zafer. ABD Yüksek Mahkemesi, federal mahkemenin kararını bozdu ve güney sınırına duvarın inşa edilmesine izin verdi. Sınır güvenliği ve hukukun üstünlüğü için büyük zafer.”

Yüksek Mahkeme’nin kararı, söz konusu paranın California, Arizona ve New Mexico eyaletlerindeki duvar projeleri için kullanılabileceği anlamına geliyor.

California’daki federal mahkeme, Kongre tarafından paranın spesifik olarak duvarın inşası için kullanılmasına izin verilmediğini savunmuştu.

TEPKİLER GELMEYE BAŞLADI

Yüksek Mahkeme’nin kararına ilk tepkiler de gelmeye başladı. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, değerlendirmesini Twitter’dan yaptı:

“Donald Trump’a ordunun parasını müsrif, etkisiz bir duvar için harcamak üzere çalmasına izin veren bu akşamki Yüksek Mahkeme kararı, son derece kusurludur. Bizim Kurucularımız, bir monarşi değil, millet tarafından idare edilen bir demokrasi tasarladı.”

ACİL DURUM İLAN ETMİŞTİ

Başkan Trump, bu yılın başında duvarın inşasının ulusal güvenlik meselesi olduğunu savunarak, 6.7 milyar dolara ihtiyacı olduğunu söylemiş ve acil durum ilân etmişti.

Demokratlar ise Trump’ın acil durum kararının Anayasa tarafından kendisine tanınan yetkileri aştığını savunmuştu.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nin de aralarında bulunduğu birçok grubun yanı sıra 20 kadar eyalet, Trump’ın Kongre’yi baypas etmek için acil durum yetkisini kullanmasını durdurmak için mahkemeye başvurmuştu.