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Endonezya’da motorlu kuryeler hastane bastı: İnsanlık ölmemiş

Endonezya'da faturaları ödenmediği için ameliyat olduktan sonra hastanede rehin tutulan 6 aylık çocuğun ölmesi halkı isyan ettirdi. Meslektaşlarının oğlunun ölmesi üzerine Padang kentindeki motorlu kuryeler hastaneyi basarak çocuğun naaşını aldı.

Sozcu.com.tr
14:31 -
Haberler Dünya
Endonezya’da motorlu kuryeler hastane bastı: İnsanlık ölmemiş

Endonezya’da gündem 6 aylık Alif Putr… Sumatra Adası’ndaki Padang kentinde bulunan Muhammed Cemil Hastanesi’nde tedavi olan 6 aylık küçük çocuk ameliyatı sonrasında ailesinin faturayı ödeyememesi sonrasında hastanede rehin tutuldu.

Ailenin yaklaşık 2.500 dolarlık (yaklaşık 14 bin TL) faturayı ödeyememesi sonrasında hastanede rehin tutulan ve tedavi süreci durdurdurulan Alif bebek önceki gün yaşamını yitirdi. Yaşanan bu insanlık dramının ardından hastane faturanın ödenmemesini gerekçe göstererek minik bebeğin naaşını vermedi.

Yaşananların ardından adeta isyan eden babanın meslektaşları harekete geçti. Bir motor kurye olarak ekmeğini kazanan babanın meslektaşları önceki gün hastaneyi bastı. Çalıştıkları şirketin neon renklere sahip ceketleriyle hastaneyi basan yüzlerce motor kurye minik Alif’in cansız bedenini alarak hastaneden ayrıldı.

Parlak neon üniformalarıyla hastaneyi basan kuryeler, “İnsanlık görevini yerine getirdik” dedi.

Hastane yönetimi başta polis çağırsa da görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından geri adım attı. Hastane yönetimi kısa bir süre sonra aileden özür dileyerek borcun silindiğini açıkladı.

BBC’ye konuşan motor kuryelerden Wardiansyash, “İnsanlık görevimizi yaptık. Ailenin bu parayı ödeyecek gücü yoktu. Güvenlik önce bizi durdurmaya çalıştı. Ancak çok kalabalık olduğumuz için vazgeçtiler” dedi.

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Son güncelleme: 14:40 22.11.2019
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