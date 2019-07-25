Son dakika… MİT ve TSK’dan ‘Erbil suikastı’ operasyonu: Etkisiz hale getirildiler

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’nda görevli diplomat Osman Köse, geçen 17 Temmuz’da Erbil’de restoranda uğradığı silahlı saldırıda şehit edildi.

MİT, bir gün sonra saldırıyı planlayan teröristleri tespit edip takibe aldı. DHA’nın haberine göre; ilk operasyon saldırıdan bir gün sonra 18 Temmuz’da Duhok’ta gerçekleştirildi.

Teröristlerin içinde bulunduğu araç, Erbil’den çıkışından itibaren yerel istihbarat unsurlarının da katkısıyla takip edildi. Yerleşim yerinden uzak bir alanda araç, TSK unsurlarınca vuruldu ve teröristler etkisiz hale getirildi.

İkinci operasyon da altı gün sonra 24 Temmuz’da düzenlendi. Teröristlerin aracı, Irak’ın kuzeyindeki Batika kırsalında vuruldu. Operasyonlarda Osman Köse’ye yönelik suikastın iki planlayıcısı ve korumaları etkisiz hale getirildi.

ŞIRNAK’TA 5 TERÖRİST TESLİM OLDU

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ta beş teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde terör örgütüne yönelik başarılı operasyonların örgütte çözülme ve kaçışları hızlandırdığı ifade edildi.

Açıklamada, Jandarma ve Emniyet birimlerinin çalışmaları sonucu beş teröristten dördünün ikna yoluyla, birinin de kendiliğinden Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü birimlerine teslim olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre; ikna edilerek teslim olan teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi’nin gri kategorisinde 300 bin lira ödülle arandığı ifade edildi.