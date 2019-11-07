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Son dakika… Erdoğan Macaristan’da: Açıklamalar geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün temaslarda bulunmak üzere Macaristan'da... Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile basın mensuplarının karşısına geçen Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr
17:59 -
Haberler Dünya
Son dakika… Erdoğan Macaristan’da: Açıklamalar geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın daveti üzerine geldiği Budapeşte’de resmi törenle karşılandı.

Macaristan Başbakanlık Ofisi’ndeki resmi törende, iki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tören kıtasını selamladı. Resmi törenin ardından tokalaşarak gazetecilere görüntü veren Erdoğan ve Orban, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Görüşme öncesinde Viktor Orban, Başbakanlık Ofisi’nin terasından Recep Tayyip Erdoğan’a Tuna Nehri’ni ve Budapeşte’deki bazı simgesel yapıları gösterdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti. Görüşme sonrasında Erdoğan ve Orban, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’na katıldı.

Detaylar geliyor…

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Son güncelleme: 18:01 07.11.2019
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