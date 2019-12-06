Son dakika… Erdoğan-Trump yakınlaşması NATO’ya damga vurdu

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) bu hafta İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşen zirvesi uluslararası kamuoyunun 1 numaralı gündem maddesi oldu. Zirve öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nı örnek göstererek, “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşmiştir” sözleri sonrasında büyük bir gerilime sebep olmasının ardından liderler peş peşe açıklamalarda bulundu.

Gerilimin üst seviyede olduğu zirvenin en dikkat çeken detaylarından biri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın birebir görüşmesiydi. ABD’nin çok okunan gazetelerinden Washington Post, NATO Zirvesi’nde yaşananları ve Trump’ın yaklaşımını mercek altına aldığı bir analiz hazırladı.

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Gazetenin muhabirleri Ashley Parker, Philip Rucker ve Michael Birnbaum imzalı haberde, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın görüntüleri hakkındaki açıklamalara da yer verildi. “Asi, gevşek ve böbürlenen: Trump’ın yurt dışı seyahatlerinde saha rehberi” başlıklı analiz-haberde, “NATO liderleri Watford’da 3 saatlik oturum için bir araya geldi fakat bir anda Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ortadan kayboldu ve özel olarak baş başa görüşmek için ayrıldı” ifadesi kullanıldı.

Haberde, “Bazı NATO diplomatları Trump’ın Erdoğan’la görüşmek için esas etkinliğe katılmamasına şaşırdı” derken Beyaz Saray sözcüsü bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

İsmini açıklamak istemeyen NATO’da görevli üst düzey bir yetkili, “Elbette ikisinin bu kadar yakınlaşması herkesi şaşırtıyor. Fiziksel olarak bile Erdoğan elini Trump’ın omzuna atıyor” dedi.