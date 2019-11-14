Son dakika… Erdoğan ve Trump görüşürken Pentagon’dan bomba F-35 açıklaması

ABD ile Türkiye arasında yaşanan S-400 krizi sonrasında Ankara’nın F-35 programından çıkarılmasıyla birlikte gerilen ilişkilerde sıcak bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Beyaz Saray’da gerçekleşen görüşmesi sırasında Pentagon’dan üst düzey bir yetkilinin Kongre’de açıklamalarda bulunduğu ortaya çıktı.

Savunma sanayi üzerine yaptığı haberlerle bilinen dünyanın çok okunan dergilerinden Defense News’ün “Pentagon yetkilisi F-35 programının yolunda olduğunu ve Türkiye’nin yerine yeni alternatiflerin geldiğini söyledi” başlığıyla aktardığı haberde ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bünyesinde F-35 programını yöneten Korgeneral Eric Fick’in açıklamalarına yer verildi.

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Kongre’de açıklamalarda bulunan Fick, ABD’nin Türkiye’nin ayrılması sonrasında alternatif ülkeler bulduğunu söylerken, “Türkiye’nin programdan çıkışı Mart 2020’yi bulacak. Lockheed ve Pratt&Whitney alternatif tedarikçi bulma konusunda müthiş ilerleme kaydetti” dedi.

Programın yöneticisi olarak görev alan Korgeneral Fick, “Bir yıl önce çalışmaya başladık, çok sessiz fakat incelikli bir şekilde çalışarak bütün bu parçalar için alternatif kaynak aramaya çalıştık. Henüz hepsini bulamadık yaklaşık 12 komponente alternatif bulamadık” dedi. Fick, bu 12 parçanın arasında pervane ve aracın iskeleti olduğunu dile getirdi.