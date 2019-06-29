Son dakika… Erdoğan yüzüne bile bakmadı, tekrar gündeme taşıdı

Kapanış oturumunun ardından Japonya’nın Osaka kentinde gerçekleştirilen zirveye ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine de değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin terörle ve kültürel ırkçılıkla mücadele konusundaki hassasiyetinin özellikle de adaletin tesisine verdiği önem

sebebiyle olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

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“Biz bu hassas tavrı, geçen yıl vahşi bir cinayete kurban giden merhum Gazeteci Cemal Kaşıkçı hadisesinde de gösterdik. Birleşmiş Milletler (BM) ile işbirliği içerisinde çalışarak Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerinin örtülmesine müsaade etmedik. Geçen hafta kamuoyuyla paylaşılan rapor, cinayetle ilgili pek çok gerçeği açıkça ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletlerin, Özel Raportör Callamard’ın raporunun arkasında durarak gerekli adımları atmasını bekliyoruz. Kaşıkçı cinayetinin, tüm yönleriyle aydınlığa kavuşturulması ayrıca en üstten en alta kadar sorumlularının tamamından hesap sorulması uluslararası toplumun öncelikli görevidir.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, BM’nin raporunda da cinayetten sorumlu tutulan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile G20 sırasında birçok kez yakın noktalara bulundu.

Hatta dün çekilen aile fotoğrafında ABD Başkanı Donald Trump’ın sol tarafından Veliaht Prens Selman, sağ tarafında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yer almıştı. Fakat Erdoğan’ın Suudi Prens’le hiçbir teması olmadı.