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Son dakika… Erdoğan’dan BM Genel Kurulu’nda kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro, ABD Başkanı Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin ardından kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Dünyamız küresel düzeyde adaletsizliğin yol açtığı sancıyla yüz yüze. Dünya beşten büyüktür, zihniyetimizi değiştirme zamanı çoktan gelmiştir" dedi.

Sozcu.com.tr
18:14 -
Haberler Dünya
Son dakika… Erdoğan’dan BM Genel Kurulu’nda kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta katıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitap etti. Geçmiş yıllarda ifade ettiği, “Dünya beşten büyüktür” açıklamasını tekrar eden Erdoğan, “Zihniyetimizi değiştirme zamanı çoktan gelmiştir” dedi.

“Suriye krizini artık sona erdirmenin zamanı gelmiştir” diyen Erdoğan, “Suriye’de IŞİD’e en büyük darbeyi vuran ülke Türkiye’dir. Beş milyon sığınmacıya biz ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye’nin yeni bir göç dalgasını karşılamaya imkanı yoktur” açıklamasını yaptı. Erdoğan, Türkiye’deki mülteciler ile ilgili konuşurken Aylan bebeğin fotoğrafını kürsüden gösterdi. 2015 yılında yaşamını yitiren ve cansız bedeni sahile vuran 3 yaşındaki Suriyeli bebek hakkında, “Dünya Aylan bebeği çok çabuk unuttu. Aynı durum sizlerin de başına gelebilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’ Genel Kurulu’na gösterdiği kartonetlerden birinde Suriye sınırında oluşturulan güvenli bölgenin detayları yer alıyordu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitap eden Erdoğan, “Fırat’ın doğusundaki PKK/YPG terör yapılanması ortadan kaldırılmalıdır. Güvenli bölgeye mültecileri yerleştirebiliriz. Bunun adımlarını birlikte atmalıyız. Bunu Türkiye tek başına karşılayamaz. Mültecileri çadır kentlerden konteyner kentlerden çıkarıp buralara yerleştirebiliriz” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Adaletsizliğin yaşandığı yerlerden biri İsrail’in işgali altındaki Filistin’dir. Mevcut İsrail yönetimi insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına alıyor. Türkiye mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir” dedi.

Erdoğan, “Nükleer güç ya herkes için yasak ya da herkes için serbest olmalıdır” dedi.

Detaylar geliyor…

ABD Birleşmiş Milletler Brezilya Cumhurbaşkanı Dünya Mısır New York son dakika yüz yüze
Son güncelleme: 18:47 24.09.2019
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