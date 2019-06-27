Son dakika… Erdoğan’dan flaş açıklamalar: İmamoğlu sorusuna yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya’da ülkenin çok okunan gazetelerinden Nikkei’ye özel açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kendisine yöneltilen, “Trump’ın Türkiye’ye yaptırım uygulamasını engelleyebilecek misiniz” şeklindeki bir soruya, “G-20 Zirvesi’nde Trump ile görüşmemizin ikili ilişkimizdeki düğümleri ortadan kaldırmak ve ortaklığımızı güçlendirmek için önemli olacağına inanıyorum” dedi.

Erdoğan, Trump’ın Temmuz ayında Türkiye’yi ziyaret edebileceğini dile getirirken, F-35 projesi hakkında ise, “Biz şimdiden F-35 projesi için 1.25 milyar dolar ödeme yaptık. Eğer böyle yanlış bir hamle yaparlarsa bunu uluslararası mahkemeye taşırız çünkü harcadığımız parayı geri almak isteriz” dedi. F-35 konusunda, “Biz bir pazar, bir alıcı değiliz bir aynı zamanda üretici ortağız” ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABER Amerikan medyasından ses getirecek yorum: Seçimden sonra iki yol var

İMAMOĞLU SORUSUNA YANIT VERDİ

Japon basınının gündeminde 23 Haziran İstanbul seçimleri de vardı… Röportaj sırasında il meclisinde AKP’nin hakimiyeti olduğunu dile getirilen Erdoğan, kendisine yöneltilen, “İstanbul İl Meclisi’nde İmamoğlu ile çalışacak mısınız” sorusunu yanıtladı. Erdoğan, “Eğer İstanbul’a fayda katacak gerçekçi projelerle gelirse elbette AKP grubu destekleyecektir. Fakat kabul edilemez projelerle gelirse İstanbul’un iyiliği için bu tür projelere destek vermeyeceğiz” dedi.

Erdoğan Trump hakkında, “Bay Trump Türkiye’nin endişelerini, neden bu sisteme ihtiyacımız olduğunu ve bu noktaya nasıl geldiğimizi biliyor. Umudum bu görüşmede en iyi sonucu almak ve bu sorunu bitirmek” dedi.