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Son dakika… Erdoğan’dan kritik telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

Sozcu.com.tr
13:49 -
Haberler Dünya
Son dakika… Erdoğan’dan kritik telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklama göre; Erdoğan’ın Johnson’la görüşmesinde Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

AYRINTILAR AZ SONRA…

Cumhurbaşkanı İngiltere Libya son dakika Suriye TAyyip Erdoğan
Son güncelleme: 13:52 24.12.2019
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