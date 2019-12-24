Son dakika… Erdoğan’dan kritik telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı&#8217;ndan yapılan açıklama göre; Erdoğan&#8217;ın Johnson&#8217;la görüşmesinde Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.. AYRINTILAR AZ SONRA&#8230;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/son-dakika-erdogandan-kritik-telefon-gorusmesi-3-5527936","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/son-dakika-erdogandan-kritik-telefon-gorusmesi-3-5527936","pageType":"yazi","pageIdentifier":5527936,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"dunya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Erdou011fan&#8217;dan kritik telefon gu00f6ru00fcu015fmesi"});aip('newsArticle', {"identifier":5527936,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/son-dakika-erdogandan-kritik-telefon-gorusmesi-3-5527936/","headline":"Son dakika&#8230; Erdou011fan&#8217;dan kritik telefon gu00f6ru00fcu015fmesi","articleBody":"","articleSection":"dunya","keywords":"["Cumhurba\\u015fkan\\u0131","\\u0130ngiltere","Libya","son dakika","Suriye","TAyyip Erdo\\u011fan"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Serdar Aksoy","dateCreated":1577184574,"datePublished":1577184574,"dateModified":1577184735,"info":"{"seo_news":"false"}"});