Son dakika… Erdoğan’ın kritik temasında dünya Melania’yı konuştu

ABD-Türkiye ilişkilerinin gerildiği bir dönemde bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerçekleştirdiği Washington temasları uluslararası gündemin önemli maddelerinden biri oldu. Cumhurbaşkanı ve heyeti ABD’de temaslarda bulunurken birçok farklı konu masaya yatırıldı.

Hem Türkiye hem de ABD basını görüşmelere ve sonrasındaki basın toplantısına geniş yer ayırırken, görüşmeler öncesinde iki ülke liderinin eşleriyle birlikte çekilen bir fotoğrafı uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu ve sosyal medyada tartışma yarattı.

Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın karşılayan Trump ve eşi First Lady Melania Trump basının karşısına çıkarak poz verdi. Başkent Washington’da hava sıcaklığının 3 santigrat dereceye yakın olduğu anlarda çekilen fotoğraf karesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan’ı karşılayan Melania’nın giyim tarzı gündem oldu.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail başta olmak üzere birçok tabloid yayını Melania Trump’ın kıyafetlerini manşetlere taşıdı. İngiliz basını, “Bacakları açıkta kalan Melania D.C.’nin dondurucu havasına 2300 dolarlık ceketiyle meydan okudu” ifadesini kullandı.

Melania Trump’ın 2.300 dolarlık Altuzarra marka mavi ceketi giydiğine dikkat çeken Daily Mail, “Melania Trump siyah bir elbisenin üzerine mavi ceketini giydi ve parlak siyah deriden yapılmış klasik bir Christian Louboutin topuklu ayakkabı giydi” ifadesini kullandı.

Haberde Emine Erdoğan’ın beyaz renk tercih ettiği belirtilirken 49 yaşındaki Melania Trump’ın ceketindeki düğmeler ile topuklu ayakkabısının renk uyumuna dikkat çekildi.