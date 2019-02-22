Son dakika… Erdoğan’la görüştükten sonra açıklandı: 200 asker kalacak

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, “Barış gücü olarak yaklaşık 200 kişilik bir ekip, bir süre daha Suriye’de kalacak” dedi. Bu askerlerin hangi bölgede ve ne kadar süre kalacağı ise henüz kesinleşmedi. ABD Başkanı Donald Trump, Aralık ayında IŞİD’le mücadelenin neredeyse bittiğini, bu sebeple ABD askerlerinin artık Suriye’den çekileceğini duyurmuştu. Ancak çekilme takvimiyle ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.

İLGİLİ HABER Son dakika... Erdoğan ile Trump'tan gece yarısı görüşmesi

ABD’nin Suriye’de 2 binin üzerinde askeri var. Bu birlikler, ABD’nin desteklediği ve omurgasını terör örgütü PKK uzantısı YPG/PYD’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kontrol ettiği bölgelerde üs kurmuş durumda. Trump’ın çekilme kararını açıklamasının ardından Fransa başta olmak bazı Avrupa ülkeleri, IŞİD’le mücadele sonrası için belli sayıda ‘barış gücü’ askerini ülkeye gönderebileceğini açıklamıştı.

İLGİLİ HABER Arsızlığın bu kadarı: Terör örgütü 1500 askerin kalmasını istedi

Çekilme kararının ardından istifa eden James Mattis’in yerine geçici olarak Savunma Bakanlığı görevini yürüten Patrick Shanahan, geçen hafta yaptığı Avrupa seyahatinde NATO müttefikleriyle, Suriye’ye asker gönderme ve bir süre daha ülkede kalma konusunu görüşmüştü.

