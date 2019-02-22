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Son dakika… Erdoğan’la görüştükten sonra açıklandı: 200 asker kalacak

Beyaz Saray, ABD'nin Suriye'den askerlerinin çekmesinin ardından yaklaşık 200 askerin bir süre daha ülkede kalacağını duyurdu. Kararın açıklanmasından saatler önce, Trump ve Erdoğan telefonda Suriye'yi görüşmüştü.

Sozcu.com.tr
07:50 -
Haberler Dünya
Son dakika… Erdoğan’la görüştükten sonra açıklandı: 200 asker kalacak

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, “Barış gücü olarak yaklaşık 200 kişilik bir ekip, bir süre daha Suriye’de kalacak” dedi. Bu askerlerin hangi bölgede ve ne kadar süre kalacağı ise henüz kesinleşmedi. ABD Başkanı Donald Trump, Aralık ayında IŞİD’le mücadelenin neredeyse bittiğini, bu sebeple ABD askerlerinin artık Suriye’den çekileceğini duyurmuştu. Ancak çekilme takvimiyle ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.

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ABD’nin Suriye’de 2 binin üzerinde askeri var. Bu birlikler, ABD’nin desteklediği ve omurgasını terör örgütü PKK uzantısı YPG/PYD’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kontrol ettiği bölgelerde üs kurmuş durumda. Trump’ın çekilme kararını açıklamasının ardından Fransa başta olmak bazı Avrupa ülkeleri, IŞİD’le mücadele sonrası için belli sayıda ‘barış gücü’ askerini ülkeye gönderebileceğini açıklamıştı.

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Çekilme kararının ardından istifa eden James Mattis’in yerine geçici olarak Savunma Bakanlığı görevini yürüten Patrick Shanahan, geçen hafta yaptığı Avrupa seyahatinde NATO müttefikleriyle, Suriye’ye asker gönderme ve bir süre daha ülkede kalma konusunu görüşmüştü.

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Son güncelleme: android-time 10:35 22.02.2019
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