Erotik rüyaları masaya yatırdılar: Eskiye göre…

İngiliz Daily Mail gazetesinin araştırmaya ilişkin haberine göre; 16 ila 30 yaş arasındaki kadınların seks rüyası görürken geçirdiği zaman, aynı yaş aralığındaki erkeklerle hemen hemen eşit…

Psikologlara göre; kadınlar bugün muhtemelen erotik rüyalarını, geçmiş kuşaklara göre daha çok hatırlıyor, çünkü artık cinsel içerikli rüya gördüklerini söylemenin utanacak bir şey olmadığını hissediyorlar.

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Araştırma, genç kadınlar tarafından görülen beş rüyadan en az birinin erotik içerikli olduğunu gösterdi.

ERKEKLERDE YÜZDE 25.3

30 yaşın altındaki kadınlar ise 1966’da gerçekleştirilen benzer bir anlaşmayla kıyaslandığında, 50 yıl öncesine göre üç kat daha fazla cinsel içerikli rüya görüyor.

Erotik rüya, cinsel motivasyon içeren ve öpüşme, flört etme gibi aktiviteleri de kapsıyor. Sonuçlar araştırmaya katılanların yüzde 83.3’ünün erotik rüya gördüğünü ve ortalama rüyaların yüzde 18.2 ise cinsel içerikli olduğunu gösterdi.

16 ila 30 yaş arası, en çok erotik rüya görülen yaşlar. Bu oran erkeklerde yüzde 25.3, kadınlarda yüzde 22.1. Müzikle ilgili görülen rüya oranı yüzde 6.15, sporla ilgili yüzde 5.94, siyasetle ilgili ise yüzde 4.11.