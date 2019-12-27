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Esad, Trump’a dava açacak

İ. savaşın ve siyasi belirsizliğin bitmek bilmediği Suriye'de sıcak bir gelişme yaşandı... Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Butani Şaban, Beyrut merkezli Al-Mayadeen televizyonuna konuştu. Şaban, "Suriye, ABD'ye petrollerini çaldığı için dava açmayı düşünüyor" açıklamasını yaptı.

Sozcu.com.tr
16:57 -
Haberler Dünya
Esad, Trump’a dava açacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan askerlerini Suriye’den çekmesinin ardından Twitter üzerinden yaptığı, “ABD petrolü korumaya aldı” açıklaması o dönemde gündem olmuştu. Fakat bu konu ile ilgili Suriye’den çok sert bir açıklama geldi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın danışmanı Butani Şaban, Beyrut merkezli Al-Mayadeen televizyonuna konuştu. Şaban, “petrolü güvenceye aldık” açıklamasının ne anlama geldiğini derinleştirmeyen ABD Başkanı ve Amerika Birleşik Devletleri’ne dava açmanın gündemlerinde olduğunu söyledi.

Şaban, “Suriye ABD’ye karşı uluslararası mercilere başvurarak dava açmanın yollarına bakıyor, bunun sebebi de onların Suriye petrolünü çalması” ifadesini kullandı.

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Son güncelleme: 17:03 27.12.2019
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