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Son dakika… Esad’dan ABD-Türkiye anlaşmasına ilk tepki

ABD ile Türkiye arasında dün mutabakata varılan güvenli bölge hakkında Şam yönetiminden ilk açıklama geldi. Suriye'nin resmi haber ajansı, Suriye Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı son dakika haberinde, Şam yönetiminin bu gelişme hakkında, "Suriye'nin bağımsızlığına ve bütünlüğüne bariz bir saldırı" açıklaması yaptığını aktardı.

Sozcu.com.tr
10:47 -
Haberler Dünya
Son dakika… Esad’dan ABD-Türkiye anlaşmasına ilk tepki

İç savaşın ve kaosun 8 yılı aşkın süredir devam ettiği Suriye’den flaş bir çıkış geldi… Sınırda büyük bir gerilime sebep olan ve bölgede yaşamı olumsuz etkileyen Suriye krizi konusunda ABD ve Türk yetkililer dün bir araya gelmiş ve sınırda güvenli bölge oluşturulması konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı.

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Henüz güvenli bölgenin detayları netlik kazanmazken bugün Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan bazı kaynaklar konuyla ilgili açıklamada bulundu. Suriye’nin resmi ajansı Sana’nın aktardığı haberde, Şam yönetiminin Birleşmiş Milletler ve uluslararası kurumlara başvuruda bulunarak ABD ile Türkiye arasındaki bu gelişmeyi kınama çağrısı yaptığı belirtildi. Suriye Dışişlerİ Bakanlığı kaynakları, “Suriye uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunarak ABD-Türkiye’nin bölgedeki barış ve güvenliği ortadan kaldıracak bu bariz saldırganlığını kınamasını istiyor” ifadesini kullandı. Öte yandan Suriye, uluslararası kamuoyunun Suriye krizini çözmek için pozitif çaba sarf etmesini istedi.

Detaylar geliyor…

Son güncelleme: android-time 11:05 08.08.2019
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