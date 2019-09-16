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Son dakika… Esad’dan flaş hamle: 3-6 ay mühlet verdi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, bazı suçların cezasını hafifleten ve üç ile altı ay arasında teslim olmaları şartıyla asker kaçaklarını bağışlayan bir af çıkardı.

Sozcu.com.tr
08:32 -
Haberler Dünya
Son dakika… Esad’dan flaş hamle: 3-6 ay mühlet verdi

Bu karar, 14 Eylül öncesinde işlenen suçları kapsıyor ve ölüm cezasını, ömür boyu ağır cezaya ve ömür boyu hapis cezasını, 20 yıla düşürüyor.

Reuters’ın haberine göre; kaçaklar, aftan yararlanmak için 3 ay içerisinde teslim olmalılar.

Af, devletle savaşmak için silahlanan, Suriye’ye karşı yabancı uluslarla birlik olan ya da Şam’ın terörist olarak gördüğü muhaliflere katılan Suriyelileri kapsamıyor.

Diğer istisnalar arasında uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçları var.

Yurtdışındaki asker kaçaklarının aftan yararlanmak için altı ayı, Suriye’de bulunanlarınsa üç ayları var.

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Son güncelleme: 08:33 16.09.2019
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