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Son dakika… Eşkâli belirlendi, polis onun peşinde

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ardından Hollanda'nın Lahey kenti de bir bıçaklı saldırıyla sarsıldı. Polis, üç kişiyi yaralayan saldırganın peşinde. 

Sozcu.com.tr
08:47 -
Haberler Dünya
Son dakika… Eşkâli belirlendi, polis onun peşinde

İngiltere’deki saldırıdan kısa bir sonra Hollanda’nın Lahey kentinde işlek bir alışveriş caddesinde bıçaklı saldırı düzenlendi.

Yerel saatle 19:45’te gerçekleştirilen saldırı sonucu en az üç kişi yaralandı.

Polis saldırının faili olarak 45-50 yaşlarında, kıvırcık saçlı, hafif koyu tenli ve koşu kıyafetleri giymiş bir kişiyi arıyor.

Saldırı Lahey’in en yoğun alışveriş caddelerinden biri olan Büyük Pazar Sokağı’nda (Grote Marktstraat) yaşandı.

Dün de mağazaların büyük indirimler yaptığı Kara Cuma (Black Friday) olduğu için sokağın çok kalabalık olduğu öğrenildi.

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Son güncelleme: 08:51 30.11.2019
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