Eski Cumhurbaşkanı’nın IŞİD’e katılan koruması ülkesine döndü: İrlanda karıştı

Bir dönem İrlanda ordusunda görev yapan ve 2015’te IŞİD’e katılmak için Suriye’ye giden Lisa Smith dün gece Türkiye’den sınır dışı edilerek İrlanda’ya gönderildi. İrlanda’nın başkenti Dublin’e varınca gözaltına alındı.

Terörle mücadele ekipleri tarafından karşılanan ve gözaltına alınan Smith’in Suriye’de doğan 2 yaşındaki kızı ailesine teslim edildi. İrlanda polisi Smith’in terör suçu şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı. Smith ve çocuğuna uçakta üç konsolosluk görevlisi, bir İrlanda özel harekat kuvvetleri mensubu ve bir de Türk polisi eşlik etti.

IŞİD’e katıldıktan sonra haber alınamayan Smith’in sınır dışı edilmeden önce Suriye’deki bir kampta kaldığı kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKANA EŞLİK ETMİŞTİ

Smith’in İrlanda’ya dönmesinden önce kapsamlı analizler yaparak gelişmeyi okuyucularına duyuran İrlanda basını, IŞİD’li kadının ülkeye geri gelmesine ve sorgudaki sorularına geniş yer ayırdı. İrlanda basınında yer alan haberlerde Smith ilk sorgusunda Suriye’de bulunduğu süre içerisinde şiddete karışmadığını ve IŞİD üyesi kocasının da 2018’de öldüğünü söyledi.

Suriye’de kaldığı süre boyunca şiddete karışmadığını sorgusunda söyleyen Smith’in İrlanda’daki kariyeri de bir hayli ilginç. İrlanda ordusunda görev yapan ve dönemin İrlanda Cumhurbaşkanı Mary Robinson ve Başbakanı Bertie Ahern’e gezilerinde ordu mensubu olarak eşlik eden Smith’in sorgusunun 72 saate kadar sürebileceği belirtildi. İrlanda yasalarına göre maksimum 72 saat sorgulanabilecek Smith daha sonra ya serbest bırakılacak ya da yargılanacak.

İrlanda basını, Terörle Mücadele Birimi’ndeki dedektiflerin Dundalklı Smith hakkında kapsamlı raporlar hazırladığı yazarken, yabancı ülkelerin istihbarat birimleriyle de irtibat halinde olduklarını duyurdu. İrlanda basınına konuşan bir kaynak, “Smith, bir davanın Savcılık Direktörü’ne gönderilmesi için eksik parça. Onun anlatacaklarının ardından dosyayı Savcılık Direktörü’ne gönderebiliriz” dedi. Savcılık Direktörü’nün vereceği karar göre Smith’in akıbeti belli olacak.

BİR İLK OLACAK

İrlanda’da 2005 yılında genişletilen yasa kapsamında bir İrlanda vatandaşının herhangi bir terör örgütüne üyeliği kanıtlanırsa 7 yıl hapis cezası alabiliyor. Eğer Smith’in terör örgütü içerisinde silahlı eğitim aldığı ve şiddete karıştığı da kanıtlanırsa 10 yıla kadar ayrı bir ceza alabilir.

Eğer Smith suçlu bulunursa İrlanda’da bir ilk yaşanacak. Zira Smith, yabancı bir terör örgütüne üye olmaktan suçlu bulunan ilk İrlanda vatandaşı olacak.