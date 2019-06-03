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Eski karısına ‘seks tuzağı’ kurdu

İngiltere'de yaşayan John Hughes, çöpçatanlık sitelerinde eski karısının seks yapacak erkek aradığını yazınca, mahkemelik oldu.

Sozcu.com.tr
11:12 -
Haberler Dünya
Eski karısına ‘seks tuzağı’ kurdu

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; 50 yaşındaki Hughes, geçen yıl 27 yıllık evliliğini bitirdikten sonra eşinin çöpçatanlık sitelerinde hesabı olduğunu fark etti.

Önce sahte profiller oluşturarak eski karısına rahatsız edici mesajlar gönderen Hughes, en sonunda “Eşim yabancı erkeklerle evinde seks yapmak istiyor” yazan bir mesaj paylaştı.

Bunun ardından kadının iki çocuğuyla birlikte yaşadığı eve birçok erkek geldi. Haberde adı anılmayan kadın kapısına çöpçatanlık sitesindeki ilanın sahte olduğunu bildiren bir not yazmak zorunda kaldı.

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Hughes bu yılın ocak ayında gözaltına alındı ve hakkında dava açıldı. Salı günü görülen davada Yargıç Timothy Spencer, “Eşinin hayatını kasten çekilmez kıldın” dedi. Hughes için hapis cezası öngören Spencer, zor durumda olduğunu göz önünde bulundurarak, 12 ay kamu hizmeti cezasında karar kıldı. Hughes eski eşiyle temasa geçemeyecek, evinin 50 metre yakınına yaklaşamayacak.

Duruşmanın ardından Yargıç Spencer, Hughes’a “Beni hayal kırıklığına uğratmazsan iyi edersin. Seninle ben bir daha görüşürsek bu kadar merhametli olmam. Hayatına çekidüzen ver” dedi.

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Son güncelleme: android-time 11:23 03.06.2019
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