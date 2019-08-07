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Son dakika… Eski Kırgız Cumhurbaşkanı’na operasyon!

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in tutuklanması için evine güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlendi.

18:40 -
Haberler Dünya
Son dakika… Eski Kırgız Cumhurbaşkanı’na operasyon!

Güvenlik güçleri, dokunulmazlığı kaldırılan ve polise ifade vermeye gitmeyen Atambayev’in, başkent Bişkek’e 12 kilometre uzaklıkta bulunan Koy-Taş köyündeki evine baskın yaptı.

Atambayev’in evi ve etrafındaki yollar güvenlik kontrolüne alınırken, eski Cumhurbaşkanı’nın destekçileri polise karşı koydu.

Güvenlik güçlerinin, Atambayev’in evi önünde nöbet tutan destekçilerine ateş ettiği ve olayda yaralananların olduğu bildirildi.

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesinden yapılan açıklamada, operasyonda sadece plastik mermi kullanıldığı belirtildi. AA

Son güncelleme: android-time 18:59 07.08.2019
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