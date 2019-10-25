Son dakika… Esper’den kritik Suriye açıklaması: Akar’la görüşmesini anlattı

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Brüksel’de açıklamalarda bulundu. NATO’da katıldığı basın toplantısında soruları yanıtlayan ve gündemi değerlendiren Esper, “ABD Suriye’deki IŞİD’lilerin petrol yataklarına ulaşmasını engellemek ve geliri korumak için askeri varlığını güçlendirecek” dedi.

Esper Deyrizor bölgesine bazı mekanize güçlerin ekleneceğini söylerken, bunların Fırat’ın doğusuna konuşlandırılacağını dile getirdi.

Öte yandan Esper, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile yaptığı görüşmenin detaylarını da paylaştı. Esper, Hulusi Akar’ın kendisine, “Türkiye cezaevlerinden kaçan bazı IŞİD’li militanları yakaladı” dediğini basın mensuplarına aktardı.