Son dakika… F-35’in neden düştüğü açıklandı

Lockheed Martin tarafından üretilen uçaklardan biri, Japonya’nın kuzey batısında üç F-35 ile deneme uçuşu yaparken radardan kaybolmuştu. Uçağın enkazı okyanusun 1500 metre altında tespit edilirken, 41 yaşındaki pilot hayatını kaybetmişti.

Reuters’ın haberine göre; Japonya Hava Savunma Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, “Yüksek olasılıkla pilot vertigodan ya da mekânsal oryantasyon bozukluğundan mustaripti ve durumunun farkında değildi” ifadesi yer aldı. Kazanın insan eyleminden kaynaklandığı fakat pilot hatası olarak değerlendirilmediği vurgulandı.

Japon Hava Kuvvetleri, 126 milyon dolarlık uçağın kara kutusundan kesin bilgilere henüz ulaşmış değil.

ABD, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini satın alması gerekçesiyle Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programından çıkarma tehdidinde bulunuyor.

Geçen günlerde ABD Savunma Bakanı Müsteşarı Ellen Lord, Ankara Yönetimi 31 Temmuz’a kadar Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almaktan vazgeçmediği takdirde, F-35’lerin ortak üretim anlaşmalarının iptal edileceğini duyurdu. Lord, ABD’nin Arizona eyaletinde F-35 eğitimi alan Türk pilotların da geri döndürüleceğini duyurmuştuç