Son dakika… F-35’lerin üreticisinden Türkiye açıklaması

ABD-Türkiye-Rusya ekseninde başlayan S-400 ve F-35 krizleri devam ederken, F-35’lerin üreticisi Lockheed Martin’den bir son dakika açıklaması geldi. Lockheed Martin’in CEO’su Marillyn Hewson, Paris’te düzenlenen bir etkinlikte Financial Times’tan Sylvia Pfeifer’a konuşan Hewson, yaşananları değerlendirdi.

Hewson, ABD ile Türkiye arasında yaşanan krizin ardından gelen soruları yanıtladı. Hewson, şirketinin Türkiye’deki icraatları hakkında yorum yapmaktan çekindi. Lockheed Martin’in CEO’su, aralarında Türkiye’nin de olduğu farklı ülkelerin ortak olarak ürettiği ve Türkiye’nin de iniş takımları ile birlikte uçağın gövdesini ürettiği F-35’lerin üretiminin devam ettiğini söyledi. Hewson, “Üretim zincirinde olabilecek herhangi bir riski en aza indirme seçenekleri üzerine değerlendirme yapıyoruz” dedi. Türkiye’deki tedarikçilerin F-35’lerin siparişi üzerine çalıştığını dile getiren Hewson, şirketin Türkiye’ye yeni sipariş verip vermeyeceği konusunda da net bir açıklama yapmadı.

Hewson, “Lockheed, Türkiye’ye yeni sipariş verilip verilmeyeceği konusunda ABD hükümetinin yönlendirmesini izleyecek” dedi.

Locheed Martin yapımı F-35 programı yöneticisi Greg Ulmer, ABD hükümetinin Türkiye’yi F-35 programından kademeli olarak çıkarmaya başlama planlarının bu yıl Locheed üretimini etkilemeyeceğini belirtti. Ulmer gazetecilere yaptığı açıklamada Ankara’nın Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini satın alma planları nedeniyle yaşanan anlaşmazlığa rağmen, Türk şirketlerinin F-35 parçaları üretmeye devam ettiklerini söyledi. Ulmer ayrıca Raytheon Co ve United Technologies’in önerilen birleşmesinin F-35 programını etkileyebileceği veya kar marjını baskılayabileyeceği konusunda “endişesi olmadığını” belirtti.