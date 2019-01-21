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Facebook ve Twitter hakkında soruşturma başlatıldı

Rusya'da Facebook ve Twitter hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı. Rus yetkililer iki kuruluşun veri yasalarına aykırı hareket ettiği iddiasıyla açılan soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

12:20 -
Haberler Dünya
Facebook ve Twitter hakkında soruşturma başlatıldı

Rusya iletişim denetleme kurumu bir açıklama yaparak Facebook ve Twitter hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Interfax haber ajansının aktardığı haberde iki kuruluş hakkında başlatılan soruşturmanın veri yasalarının ihlal edildiği iddiası sonrasında başlatıldığı ifade edildi.

Roskomnadzor isimli kuruluş, Twitter ve Facebook’un verilerini nasıl sakladığına dair bir açıklama yapmadığını vurgularken, Rusya’daki kullanıcıların verileri hakkında net bir açıklama alamadıklarını duyurdu.

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Son güncelleme: android-time 10:26 23.01.2019
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