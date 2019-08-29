Son dakika… FEDOR Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tanıyamadı

MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarı'nın salı günü gerçekleştirilen açılışının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Alesander Skvortsov ve Aleksey Ovçinin isimli kozmonotların bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu'yla (UUİ) Roscosmos Şirketler Grubu'nun fuar standından bir telekonferans gerçekleştirmişti.

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Görüşme sonrası attığı tweet'te FEDOR, “Dün (27 Ağustos) Kremlin ve tanımlanamayan bir başka katılımcıyla gerçekleştirdiğimiz telekonferans esnasında Skvortsov bana üç kez bakarak sağ eliyle bu işareti yaptı. Dış iskelet testlerimize ise bugün başladık” açıklaması yaptı.

Sputnik’in haberine göre; bu açıklama, yapay zekâ teknolojisine sahip insansı robot FEDOR'un Erdoğan'ı tanıyamadığı anlamına geliyor.

22 Ağustos'ta UUİ'ye gönderilen insansı robot FEDOR'un ismi uçuş öncesinde Skybot F-850 olarak değiştirilmişti.

Rus kozmonot Aleksandr Skvortsov'un gözetiminde görevlerini yerine getirecek olan FEDOR'un Dünya'ya dönüşü ise 7 Eylül'de olacak şekilde planlandı.