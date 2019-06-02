Finalde sahaya mayoyla giren kadının niyeti anlaşıldı

Sahaya giren taraftar hikâyelerine alışık olsak da bu olayı diğerlerinden ayıran nokta ise kadının niyeti oldu.

Amerikan New York Post gazetesinin haberine göre; kadının 22 yaşındaki model Kinsey Wolanski olduğu anlaşıldı.

Genç model, Rus asıllı ABD’li sevgilisi Vitaly Zdorevetskiy’nin kurduğu yeni porno sitenin reklamını yapmak için Wanda Metropolitano’da sahaya atlattı.

Kinsey ile sevgilisi Vitaly’nin, iki hafta önce Türkiye’de tatil yaptığı ve Kapodakya’yı ziyaret ettiği de ortaya çıktı. Çift tatilde çekilen fotoğraflarını Instagram’da paylaştı.

Ünlü bir Youtuber olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Zdorovetskiy, olayın ardından Instagram hesabında, “Benim hatun Şampiyonlar Ligi finaline girdi, seninle gurur duyuyorum, sen benim her şeyimsin” yazdı.

Dünya medyasında gündem olan Kinsley Wolanski’nin Instagram’daki takipçi sayısı sahaya mayoyla girmesinin ardından bir saat içinde yüz binlerce yükselerek 1.4 milyona çıktı.

Vitaly Zdorovetskiy’nin ise Instagram’da 2.3 milyon takipçisi bulunuyor.

Vitaly Zdorovetskiy, VitalyzdTv adlı Youtube kanalıyla tanınıyor. Şaka videolarıyla ünlenen Youtube yıldızının Mayıs 2019 itibarıyla 10 milyona yakın takipçisi bulunuyor ve videoları 1.65 milyar izlenmeye sahip.

‘Celebrity New Worth’ sitesine göre; Vitaly Zdorovetskiy’nin serveti yaklaşık 53 milyon lira. Zdorovetskiy, Amerikalı ‘boksör’ Logan Paul’a verdiği bir mülakatta, Youtube’dan aylık 3 milyon lira kazandığını öne sürmüştü.